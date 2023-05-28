Meteoroloji’den 5 il için ’gök gürültülü sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır ve Mardin’in kuzey ve doğu ilçeleri ile Batman, Şırnak, Siirt’te gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğu ilçeleri olan merkez, Dicle, Kulp, Silvan, Hazro, Hani, Lice, Kocaköy, Eğil, Bismil, Çınar, Mardin’in kuzey ve doğu ilçeleri olan Derik, Mazıdağı, Savur, Nusaybin, Midyat, Ömerli ve Dargeçit’te yerel kuvvetli yağış olması beklendiği tahmin edildiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.