Kulp’u fırtına ve sağanak vurdu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yolları adeta göle çevirdi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde bazı ev ve işyerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına ilçenin kırsalında bulunan mahallerde sebze bahçelerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kulp ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla Kulp ilçesinin Turgut Mahallesi Kulp-Diyarbakır yolu adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, cadde üzerinde bulunan bazı işyerlerini ise su bastı. Merkez yeni mahallede de bir evin sular altında kaldığı ve merkez eski camii civarındaki cadde taş ve toprak yığınıyla doldu. Kuvvetli rüzgar, ilçenin kırsal köylerinde ise sebze bahçelerine zarar verildiği öğrenildi. Yetkililer sel, su baskını, dolu, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.