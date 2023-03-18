Kulp ve Ergani ilçelerinde Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçelerinde Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kulp İlçe Kaymakamlığı bahçesinde çelenk sunumuyla başlayan Çanakkale Zaferinin 108. Yıl dönümü ve şehitleri anma programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Demet Çubukçu yaptı. Daha sonra Kulp İmam Hatip Anadolu lisesi öğrencisi Zeynep Sancar’ın "Karanlık Yıldızların Parlayan" adlı kompozisyonun okunması ,Barış ortaokul öğrencisi Zeynep Emre’nin "Zafer Türküsü" adlı şirin okunması, şehitlere dua okunması ile devam eden program, ilçe genelinde Çanakkale Zaferi temalı şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, Cumhuriyet Başsavcısı Barış İslamoğlu tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. Büyük bir katılım gösterilen Çanakkale Zaferi anma programı ödül töreninin ardından sona erdi.

Ergani ilçesinde ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı çerçevesinde, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla devam etti. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının ardından, asker ve öğrenciler tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferine dair şiirler okundu.

Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Emluk, kurum amirleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.