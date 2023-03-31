Kulp, Mart ayının son gününde beyaza büründü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Mart ayının son gününde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kulp ilçesinde bahar havası yaşanırken etkili olan mart karı nedeniyle vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlardan Murat Fidan “Her taraf yeşillenmiş derken güne ilçemizin her tarafı beyaz örtüsü ile uyandık. Bu gün 31 Mart, Bizde tabi Mart ayının son gününde kar yağacağını beklemiyorduk, hem soğuk hem kar yağdı. İnşallah don olmaz. Zirai don olursa meyve ağaçlarındaki tomurcuk ve çiçek açan ağaçların hepsi zarar görür” dedi.