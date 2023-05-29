Kayapınar Belediyesi’nden depremzede çocuklara sinema keyfi

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi, konteyner kentte kalan depremzede çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce, Kayapınar Talaytepe Mahallesi’nde kurulan Konteyner Kentte yaşayan depremzede ailelerin çocuklarına yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Belediye tarafından kısa bir süre önce düzenlenen uçurtma şenliği ve masal atölyesinin ardından bu kez de açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Ailelerin yüzlerini güldürmek ve eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, film izleyerek keyifli dakikalar yaşadı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, deprem felaketinden etkilenen çocukların psikolojilerinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Evlatlarımızın mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün, İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele, gönül gönüle aşacağız. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz” dedi.

Depremzede çocuklar ise yaşadıkları keyifli anlar için etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.