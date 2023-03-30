Diyarbekirspor’un tesis sorunu Vali Su’ya iletildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile görüşerek tesis sorununu iletti.

Tesis sorunu nedeniyle takımın İstanbul’da kalmak zorunda kaldığını ve bu durumun çok büyük dezavantaj oluşturduğunu belirten Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sorunun çözümü için devreye girdiğini hatırlattı.

Bakanların talimatıyla büyükşehir belediyesi tarafından kulübe tesis yapılması için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Genç, “Biz, bunun takipçisiyiz. Valimizi ve genel sekreterimizi ziyaret ettik. Seyrantepe Spor Tesisleri kampüsü alanında projesi tamamlanan ve temeli atılan tesisin durumunu değerlendirdik. Bir an önce tamamlanması için gereğini talimatları verdi. Genel sekreterimizle de görüştük ve gelinen son durumu ele aldık. Tesisin yeni sezona hazır olması lazım. Kulüp olarak buna çok ihtiyacımız var. Yıllardır yaşanan sorunun açılmasını istiyoruz. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.