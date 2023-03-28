Diyarbakır’da zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Daire Başkanlığı, fırın, unlu mamul ve tatlı satışı yapan iş yerlerini denetleyerek ekmeklerin üretim, genel temizlik koşulları, gramaj standartlara uygunluğu ve fiyat tarifelerini kontrol etti.

Ekipler, marketleri fiyat etiketi, tarifesi, fahiş fiyat, son kullanma tarihi geçen ürünler, temizlik, hijyen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi. Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli yasal işlemler uygulandı.

Fiyat etiketi, tarifesi, fahiş fiyatlara yönelik düzenlenen tutanaklar, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi. Son kullanma tarihi geçen ürünlere el konularak zabıta ekiplerince imhası gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.