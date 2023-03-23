Diyarbakır’da üç ayrı yerde iftar çadırı kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla 3 ayrı noktada iftar çadırı kurdu. Günde 6 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında, üç ayrı merkezdeki çadır hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yoldaki vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı iftar merkezlerinde günlük 6 çeşit yemek menüsü ile iftar hizmeti verileceği kaydedildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Peynirciler Çarşısı civarındaki Tandır evi parkının içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur verilecek.

Yemek firmaları denetlendi

Sağlık işleri Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri ise iftar çadırları için yemek yapan firmaların üretimini denetledi. Tesislerin hijyen durumu, hammaddelerin son kullanma tarihleri, kullanım koşullarını denetleyen ekipler, etlerin uygun soğutucu ortamlarda bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personellere gerekli uyarıları yaptı.

Üretimlerde pişirme sıcaklıklarını özellikle ölçüm yaparak takip eden ekipler, Ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam edecek.