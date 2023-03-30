Diyarbakır’da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

Diyarbakır’da şehit ve gazi yakınları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Diyarbakır’da, merkez ve Ergani ilçesinde şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi. Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, ailelerin masasına giderek sohbet etti. Vali Su’nun ailelere yaptığı kısa konuşmanın ardından ezanın okunmasıyla iftar açıldı.

Ergani ilçesinde ise, yine şehit ve gazi yakınlarına iftar programı düzenlendi. Şehit yakınları ve gazilere yakın ilgi gösteren Kaymakam Ahmet Karaaslan, verilen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.