Diyarbakır’da Nevruz kutlaması geniş güvenlik önlemi içinde başladı

Diyarbakır’da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri içinde vatandaşların üst araması yapılıp alana alınmasıyla başladı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan helikopter ile havadan denetim altında tutularak, güvenlik önlemleri üst düzeyde alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri, alana gelen vatandaşların üstündeki örgüttü çağrıştıran kıyafetler müsaade edilmedi.

Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.