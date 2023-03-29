Diyarbakır’da ‘Murat Şenlikleri’ yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan ’Murat Şenlikleri’ yapıldı.

Silvan’a bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında 3 gün 3 gece yapılan “Murat Şenlikleri”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki il, ilçe ve köylerinden binlerce kişinin katılımıyla Ramazan ayında kutlandı.