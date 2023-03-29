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Diyarbakır’da depremde hayatını kaybedenler için hatim okunuyor
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAĞLI KADIN YAŞAM MERKEZLERİNDE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN HATİM İNDİRİLİYOR.
DİYARBAKIR 29.03.2023, 14:37
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Yaşam Merkezlerinde depremde hayatını kaybedenler için hatim indiriliyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 7 kadın yaşam merkezinde mukabele geleneği ile hatim okutmaya başladı.
Yaşam merkezlerine devam eden kursiyerler, manevi rehberler eşliğinde oluşturdukları okuma halkasıyla Kur’an’ı Kerim okuyor.
Mukabelenin ardından manevi rehberler, okunan ayetlerin mealini kadınlarla paylaşıyor.
Kadir Gecesi’ne kadar tamamlanacak hatimlerin duası depremde hayatını kaybeden vatandaşların aziz ruhlarına bağışlanacak.