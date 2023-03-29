Diyarbakır’da depremde hayatını kaybedenler için hatim okunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Yaşam Merkezlerinde depremde hayatını kaybedenler için hatim indiriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 7 kadın yaşam merkezinde mukabele geleneği ile hatim okutmaya başladı.

Yaşam merkezlerine devam eden kursiyerler, manevi rehberler eşliğinde oluşturdukları okuma halkasıyla Kur’an’ı Kerim okuyor.

Mukabelenin ardından manevi rehberler, okunan ayetlerin mealini kadınlarla paylaşıyor.

Kadir Gecesi’ne kadar tamamlanacak hatimlerin duası depremde hayatını kaybeden vatandaşların aziz ruhlarına bağışlanacak.