Diyarbakır’da 90 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere trafik bilinci kazandırmak için yeni bir proje hayata geçirdi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla başlattığı ’Trafikte Parlayan Yıldızlar Projesini’ Diyarbakır’da hayata geçirdi. Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu’ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Trafik Eğitimi Projesi, öğrencilere trafik kurallarını öğretmeyi ve uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 90 öğrenciye trafik eğitimi veriliyor.

Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, öğrencilerin trafik bilincini artırmayı amaçlıyor. Öğrenciler, fosforlu yıldız stickerlar tasarlayıp vücutlarına asarak trafikte daha iyi fark edilebilmeyi sağlıyor.

Proje, öğrencilerin trafikte güvenli hareket etmelerini sağlamayı ve trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, proje öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve trafik kurallarının toplum tarafından benimsenmesine katkı sağlıyor.