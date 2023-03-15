DİSKİ’den selden zarar gören Şanlıurfa’ya araç ve personel desteği

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketi için bölgeye acil olarak takviye ekip gönderdi.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği 15 personel ile 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör araç, 1 adet kombine vidanjör, 1 adet kazıcı yükleyici, 2 adet pikap ve motopomplar ile Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

Ekiplerin uğurlanmasında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kurumlarının her türlü görevi yerine getirmek için hazır olduğunu söyledi.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tutşi, Diyarbakır’dan her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını ifade etti. Tutşi, “Şanlıurfalı kardeşlerimize destek için araçlarımızı ve personellerimizi bölgeye yolladık. Ekiplerimiz ihtiyaç görülen her alanda görevlerini ifa edecek. Ekiplerimizle beraber Diyarbakır halkının Şanlıurfa ve Tüm Türkiye halkına selamlarımızı ve Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.