Depremzede çocuklara orff schulwerk atölyesi verildi

Dicle Çocuk Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı işbirliği ile Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan çocuklar için gönüllü öğrenciler "Orff Schulwerk Atölyesi" ve "Drama" gerçekleştirildi.

Dicle Çocuk Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı işbirliği ile Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan çocuklar için Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Turizm Animasyon Bölümü öğrencisi Emine Tan, drama hocaları Murat Fidan, Sultan Çakmak ve gönüllü öğrenciler ile "Orff Schulwerk Atölyesi" ve "Drama" gerçekleştirildi.

Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak, gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımının söz konusu olduğu eğitim ile depremzede çocukların kalıcı öğrenmeleri amaçlandı.