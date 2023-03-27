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Depremzede çocuklara orff schulwerk atölyesi verildi
DİCLE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ VE SKS DAİRE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE SELAHATTİN EYYUBİ KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER "ORFF SCHULWERK ATÖLYESİ" VE "DRAMA" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DİYARBAKIR 27.03.2023, 22:15
Dicle Çocuk Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı işbirliği ile Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan çocuklar için gönüllü öğrenciler "Orff Schulwerk Atölyesi" ve "Drama" gerçekleştirildi.
Dicle Çocuk Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı işbirliği ile Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan çocuklar için Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Turizm Animasyon Bölümü öğrencisi Emine Tan, drama hocaları Murat Fidan, Sultan Çakmak ve gönüllü öğrenciler ile "Orff Schulwerk Atölyesi" ve "Drama" gerçekleştirildi.
Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak, gerçek deneyimleri üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımının söz konusu olduğu eğitim ile depremzede çocukların kalıcı öğrenmeleri amaçlandı.