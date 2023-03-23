Bismil’de satranç seçmeleri tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği (TSF) ve Bismil Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi tarafından düzenlenen Okul Sporları Bismil Satranç Seçme müsabakaları gerçekleştirildi.

Yarışmaya küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde çok sayıda sporcu katılırken, müsabakaya bireysel katılan sporcular, kategorilerinde ilçe birinciliği elde edebilmek için düzenlenen turlarda kıyasıya mücadele verdi.

Müsabakalar hakkında bilgi veren Satranç il temsilcisi Uğur Narin, okul sporları satranç mahalli müsabakaları Bismil ilçe seçmeleri küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yoğun bir katılımla gerçekleştiğini söyledi. Amaçları satranç sporunu çocuklara aşılamak, onlara sevdirmek bunu da başardıklarına inandıklarını belirten Narin, “ Satranç dünyanın her yanında her gün oynanıyor ve farklı kültürlerden farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiriyor. Satrancın faydaları saymakla bitmez ancak özetlemek gerekirse insanlara kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir, çocukların eğitimine ve odaklanmanıza yardımcı olur, özgüveni arttırır, problem çözme yeteneğini geliştirir ve beyni çalıştırır. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve satranç sporunu daha iyi öğrenmeleri için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Bismil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Satranç Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Uğur Narin, Bismil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, sporcular ve velileri katıldı.