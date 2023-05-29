Bismil’de otobüs güzergahına düzenleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine batı ilçe otogarı-Bismil Salat Mahallesi arası hizmet veren otobüs hattı güzergahını Çeltikli Mahallesine kadar uzattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergâh oluşturdu.

Bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak hattın güzergahı; Batı ilçe otogarı - Kadın Doğum Hastanesi - Ceylan AVM. - Kantar - Tesisler - Ninova AVM. - Seyrantepe - Elazığ Caddesi - Dağkapı - Fiskaya Caddesi - Kıtılbıl Mahallesi - Dicle Üniversitesi - Ziraat Fakültesi - Tanoğlu, Kozan, Sati, Hızır İlyas, Kartal Tepe, Sarı Toprak, Ambar, Seyit Hasan, Ulutürk Mahalleleri, Bismil - Çöl Tepe ve Salat Mahalleleri, Bismil ilçe otogarı, Batman Karayolu, Bismil Köprüsü, Aralık, Bismil Tepe Yolu, (95 km.) (Dönüş aynı güzergâh) şeklinde düzenlendi.