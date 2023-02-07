Bağlar Belediyesinden vatandaşlara barınma, yemek ve battaniye desteği

Diyarbakır’da depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinin başında gelen Bağlar ilçesinde binlerce vatandaş, binaların hasarlı olması ve yeni bir deprem riskine karşı dışarıda kalıyor.

Bağlar Belediyesi, vatandaşlara tahsis edilen 33 konaklama merkezinde iki günde 25 bin vatandaşa yemek desteği sağladı. Belediye ekipleri, vatandaşların ısınma sorunu yaşanmaması için 1500 adet battaniye dağıttı.

Deprem sonrasında evlerine girmeye korkan vatandaşlar geceyi belediye tarafından tahsis edilen binalar ile cami, yurt, medrese, çay bahçesi ve düğün salonu gibi yerlerde geçirdi. Bağlar Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etti. Gece vatandaşlara 5 bin kumanya dağıtan belediye, bugün de 20 bin vatandaşa sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği desteğinde bulundu.

"El birliğiyle mücadele ediyoruz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremin yaralarını sarmak için el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "İlçemizde 4 bina yıkıldı. Depremden doğrudan etkilenen vatandaşlarımız var. Gerek belediyemiz gerekse, diğer kurumlar ve özel işletmeler yer tahsisinde bulundu. Düzenli olarak yemek ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Dışarıda kalan vatandaşlarımıza battaniye desteğinde bulunuyoruz. Hep beraber bu yaraları saracağız inşallah" dedi.