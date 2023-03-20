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Amedspor, Batman Petrolspor deplasmanında galip gelmeyi başardı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Amedspor, deplasmanda Batman Petrolspor’u 1-0 mağlup etti.
DİYARBAKIR 20.03.2023, 16:34
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Amedspor, deplasmanda Batman Petrolspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amedspor, ligin 27. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamadı. Yeşil-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyet sonrası puanın 47 çıkartarak 48 puanla lider Çorumspor’un ardından ikinci sıradaki yerini aldı.