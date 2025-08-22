Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen seferberlik sayesinde “asrın felaketi”nin yaralarının hızla sarıldığı vurgulandı.

182 Bin Kişilik Dev Kadro

Paylaşımda yer alan bilgilere göre; 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi görev yapıyor. Bölgedeki üretim kapasitesinin saatte 23, günde ise 550 konut olduğu belirtildi. Bugüne kadar 250 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, yıl sonu hedefinin 453 bin konut olduğu duyuruldu.

İl İl Teslimatlar

Konut, köy evi ve iş yeri teslimatlarına ilişkin rakamlar da açıklandı.

Hatay: 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi, 1.152 iş yeri

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi, 1.723 iş yeri

Malatya: 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi, 1.117 iş yeri

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi, 774 iş yeri

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi, 52 iş yeri

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 1.299 köy evi, 10 iş yeri Dünyanın En Değerli İnşaat Şirketleri Açıklandı: Listede Türkiye’den Sadece ENKA Var İçeriği Görüntüle

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 1.247 köy evi, 6 iş yeri

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi

Kilis: 1.713 konut, 544 köy evi, 4 iş yeri

“Yaralar Hızla Sarılıyor”

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, mühendislerden işçilere kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesinde kalıcı konut üretimi hız kesmeden sürerken, yıl sonuna kadar hedeflenen teslimatların gerçekleşmesiyle 11 ilde hayatın normalleşmesinde önemli bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.