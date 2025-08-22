Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen seferberlik sayesinde “asrın felaketi”nin yaralarının hızla sarıldığı vurgulandı.
182 Bin Kişilik Dev Kadro
Paylaşımda yer alan bilgilere göre; 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi görev yapıyor. Bölgedeki üretim kapasitesinin saatte 23, günde ise 550 konut olduğu belirtildi. Bugüne kadar 250 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, yıl sonu hedefinin 453 bin konut olduğu duyuruldu.
İl İl Teslimatlar
Konut, köy evi ve iş yeri teslimatlarına ilişkin rakamlar da açıklandı.
-
Hatay: 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi, 1.152 iş yeri
-
Adıyaman: 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi, 1.723 iş yeri
-
Malatya: 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi, 1.117 iş yeri
-
Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi, 774 iş yeri
-
Gaziantep: 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi, 52 iş yeri
-
Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi
-
Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi
-
Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 1.299 köy evi, 10 iş yeri
-
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 1.247 köy evi, 6 iş yeri
-
Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi
-
Kilis: 1.713 konut, 544 köy evi, 4 iş yeri
“Yaralar Hızla Sarılıyor”
İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, mühendislerden işçilere kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Deprem bölgesinde kalıcı konut üretimi hız kesmeden sürerken, yıl sonuna kadar hedeflenen teslimatların gerçekleşmesiyle 11 ilde hayatın normalleşmesinde önemli bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.