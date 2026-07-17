Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek ve aile bütçelerine katkı sağlayacak kritik kararlara imza atıldı. Başkan Bülent Çavuşoğlu, beslenme desteğinin kapsamının genişletildiğini, 9. sınıf öğrencilerine kıyafet desteği verileceğini ve KPSS ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. oturumunu gerçekleştirdi. Kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik maddelerin görüşüldüğü mecliste, özellikle öğrenci ve memur adaylarını sevindirecek önemli sosyal destek kararları alındı.

Çavuşoğlu modeliyle anılan beslenme desteğinin kapsamı genişletildi

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği beslenme desteğinin kapsamını genişletiyor. 'Çavuşoğlu Modeli' olarak anılan uygulamanın 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 8 bin 200 öğrenciye ulaştığını belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, alınan yeni kararla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde belirlenen şartları taşıyan ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin de beslenme desteğinden yararlanacağını açıkladı.

Liselilere kıyafet, ailelere bütçe desteği

Eğitime yönelik bir diğer müjde ise liseye yeni başlayan öğrenciler için geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, belirlenen şartları sağlayan 9. sınıf öğrencilerine eşofman takımı ve tişört desteği verecek. Bu uygulama ile hem öğrencilerin motivasyonunun artırılması hem de okul masrafları karşısında aile bütçelerine doğrudan katkı sunulması hedefleniyor.

KPSS sınav ücretlerini belediye karşılayacak

Meclisten çıkan ve dar gelirli aileleri rahatlatacak en dikkat çekici kararlardan biri de KPSS harçları oldu. Belediyeden sosyal yardım alan ya da sosyal yardım alma şartlarını taşıyan ailelerin çocukları için büyük bir kolaylık sağlandı. Buna göre; 2026 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS'ye girecek adayların, gerekli şartları taşımaları halinde sınav giriş ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

Toplantının ardından kentin genelini ilgilendiren kararlara destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu, 'Almış olduğumuz kararlar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.