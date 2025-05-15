TB3’ler TCG ANADOLU’dan Çiftli Kalkış Yaptı

Tatbikatın en dikkat çekici anlarından biri, Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU’dan aynı anda çiftli kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA’larının 11 bin feet irtifadan gerçekleştirdiği eş zamanlı MAM-L mühimmatı salvo atışı oldu. Gerçek mühimmatla icra edilen bu operasyon, insansız sistemlerin deniz muharebesinde etkinliğini somut bir şekilde gözler önüne serdi.

Oramiral Tatlıoğlu: “Yeni Bir Çağın Kapısını Araladık”

Tatbikatı değerlendiren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin 120 gemi, 85 hava unsuru ve 22.700 personelle tarihi bir performans sergilediğini belirtti. Oramiral Tatlıoğlu, “TB3’ler sadece bir platform değil, aynı zamanda deniz muharebesinde yeni bir çağın anahtarıdır. Bu sistemler sayesinde amfibi harekâtlar, denizaltı savunması ve sürü İDA’ların SİHA’lar üzerinden komutası gibi pek çok yeni doktrin artık hayata geçebilir durumda” dedi.

Baykar'dan Dönüşüm Vurgusu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi deniz muharebesinde bir paradigma değişimi başlatmıştır” dedi. Bayraktar, TB3’ün tüm bileşenlerinin – lastiğinden motoruna, elektro-optik sisteminden yazılımına kadar – tamamen yerli olduğunu vurgulayarak, bu yeteneği dünyada ilk kez Türkiye’nin hayata geçirdiğine dikkat çekti.

Savunma Sanayii Başkanı’ndan Stratejik Açıklamalar

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TB3'lerin mühimmatlı salvo atışlarının, deniz harekâtında insanlı ve insansız sistemlerin entegrasyonunu mümkün kılan yeni bir doktrinin habercisi olduğunu söyledi. Görgün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında alınan karar doğrultusunda millî denizaltı projesinin başlatıldığını ve TF-2000 hava savunma muhribinin üretim sürecine geçileceğini duyurdu.

Kara ve Hava Kuvvetleri de Hazır

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 SİHA’ların ilk kullanıcılarından birinin Kara Kuvvetleri olacağını belirtti. ASELSAN’ın elektronik harp sistemlerinin muharebe sahasında bir “kuvvet çarpanı” olarak TB3’lerle entegre şekilde kullanılacağını ifade etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise insanlı-insansız hava araçlarının birlikte görev yaptığı bir geleceğin hızla şekillendiğini belirtti. Kızıl Elma ve Anka-3 gibi jet motorlu SİHA’ların bu dönüşümün ana aktörleri olacağını vurguladı.

ASELSAN’dan Kritik Teknoloji Vurgusu

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TB3’lerin üzerinde kullanılan elektro-optik sistemlerin tamamen ASELSAN üretimi olduğunu belirterek, “Hedefi işaretleyip başarıyla vurduran sistemler bizim ürünümüz. Bu seviyeye ulaşan çok az ülke var ve biz bu sistemleri artık 92 ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.