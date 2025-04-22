Basın açıklamasında konuşan Pervin Buldan, İmralı’daki görüşmenin yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü belirterek, "Öcalan ile yapılan görüşme oldukça verimli geçti. İlk gündemimiz, sevgili arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu oldu" dedi. Buldan, Öcalan’ın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, çıkan haberleri izlediğini ve duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktardı.

Pervin Buldan, görüşmede Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder için kaleme aldığı mesajı da kamuoyuyla paylaştı. Mektupta, Öcalan Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Sırrı Süreyya Önder, Adıyamanlı ve Türkmen kökenli bir ideal insan olarak, Baba İshak geleneğini temsil eden önemli bir figürdür" ifadelerine yer verdi. Öcalan, Önder’in toplumdaki ön yargıları yıkan, barış kültürünü temsil eden bir kişilik olduğunu vurguladı.

Öcalan ayrıca, Sırrı Süreyya Önder'in hastanede geçirdiği sürecin ardından en kısa sürede sağlığına kavuşarak toplum içindeki barış çabalarına güçlü bir şekilde devam etmesini temenni ettiğini belirtti.

Heyet, açıklamanın ardından hastane ziyaretlerini sürdürmek üzere alandan ayrıldı.