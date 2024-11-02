Kitap, Doğan Ailesi' Çanakkale'nin Biga ilçesinde, emek verdikleri yok sayılarak, altın galibiyetleri iddiasıyla başlayan başarı yolculuğunu anlatıyor. Babasının önderliğinde, arkadaşlarıyla Doğtaş Mobilya'yı kurup geliştiren Davut Doğan, girişimcilik öyküsünü, altın değerleriki ilkelerine de yer kazanan okurlarına sunuyor. “Altın bulmadan zengin olunmaz!” diyenlere, 35 metrekarelik bir dükkânda başlayan mobilyadan inşaata, enerjiden tarıma küresel projelere imza atan Doğan Ailesi'nin canlandırn sırlarını veriyor.
KİTAP SATIŞ GELİRLERİ VAKFA AKTARILACAK!
Başarılı yatırım ve girişimciliklerinin yanı sıra yardımseverlikleri ile de kayıtlı Davut Doğan ve üyeleri, dar gelirli ailelere hizmetleri yardımlarla da tanınıyorlar. Davut Doğan'ın “İzdüşümü” “İzlenimler” ve “İşte Deneyimlerim” isimli diğer üç kitabının da tüm gelirleri listeleri burs olarak aktarılmıştı. Davut Doğan, dördüncü kitabı “Altın Bulmadan Zengin Olmaz”ın tüm gelirleri de Ayşe ve Hacı Ali Doğan adına kurulan ve eğitime yatırım yapan ADVAK vakfına bağışlanacak. Davut Doğan sosyal medyadan yaptığı açıklama; “Yeni kitabımın bugünden itibaren tüm kitapçılardaki baskılarının gelirinin tamamını ADVAK vakfımıza bağışlıyorum. Vakfımız 200 öğrenciye burs vermektedir. Sizde birer kitap alıp destekleyerek, çok memnun olun” ifadelerine yer verdi.