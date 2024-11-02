Kitap, Doğan Ailesi' Çanakkale'nin Biga ilçesinde, emek verdikleri yok sayılarak, altın galibiyetleri iddiasıyla başlayan başarı yolculuğunu anlatıyor. Babasının önderliğinde, arkadaşlarıyla Doğtaş Mobilya'yı kurup geliştiren Davut Doğan, girişimcilik öyküsünü, altın değerleriki ilkelerine de yer kazanan okurlarına sunuyor. “Altın bulmadan zengin olunmaz!” diyenlere, 35 metrekarelik bir dükkânda başlayan mobilyadan inşaata, enerjiden tarıma küresel projelere imza atan Doğan Ailesi'nin canlandırn sırlarını veriyor.

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