Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kürt kardeşlerimiz ile YPG'yi yan yana getirmek gafilliktir"

-"MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur. Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir"

-"Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür"

-"Siyaset kurumunun itibar kaybının sebeplerinden biri olan tutarsız, seviyesiz söylemlerden uzak durulmalıdır. Siyasetçinin siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma işlevi bulunmaktadır"

-"Türk milletinin tüm mensuplarının kardeşçe yaşamasını temin etmek asli görevdir. Birliktelik ve dayanışma öneminin kabul etmeyenlerin, çatışmaya sürekli vurgu yapması anarşiye çanak tutmaktadır"

-"Terörsüz Türkiye ile bölge hedefleri insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır"

-"Suriye'de yeni bir denklemi yeni bir yapı oluştu. Bu durum beklenen gayedir. Toprak bütünlüğü ile ilişkilidir. 30 Ocak'ta Şam ile SDG arasında, 10 Mart Mutabakatı ile 18 Ocak Mutabakatı ile ateşkeste Suriye'ye entegrasyon konusunda anlaşmaya varılmıştır"

-"Yapılan anlaşmanın uygulaması dün başladı. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşti. Komşu ülkenin haritası artık tek renge bürünmüş ve işgalciler işgal ettikleri alandan çıkarıldı"

-"PKK’nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Madem maksat hasıl oldu o halde bize düşen de PKK’nın kurucu önderliğine, DEM Parti’den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir"

-"Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonlar yaşanabilir. Sabırlı ve temkinli olmalı"

-"Nusaybin'de bayrağımızı indiren alçaklar, milli birliğimizi yaralamaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar, Pir Sultan'ın sözleri ile sesleniyorum; "Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan"

-"Nefreti aşılayanlar kaybedecek, Türk Kürt kardeşliğini bozmayı planlayanlar kaybedecek. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmaya hizmet edenler iki cihanda da yatacak yer bulamayacak. Türk de bizim Kürt de bizim. Türk milleti de biziz Kürt milleti de biziz ve alayıyız"

-"CHP Genel Başkanı’nın Suriye devletinin terörle mücadelesini endişe verici bulması, Sayın Ahmet eş Şara’nın Suriye’nin tamamını temsil etmediğini dile getirmesi hüsran verici bir hezeyandır. Esad’ı kalbinde taşıyan, aklını ve gönlünü de YPG’ye kaptıran bu zatın ne sözü söz, ne de siyaseti mert ve millidir"

-"“HTŞ’ye kravat takmakla olmaz” demiş. Anlayacağınız halt etmiş, gene çuvallamış. Sen de YPG’nin kravatını takabilirsin, Mazlum Abdi’yle el ele verebilirsin, dağ taş gezerek fesat/nifak üretimi yapabilirsin. Sayın Özel, zırvayı bırak sadede gel. Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların seni komik durumlara düşürdüğünü anla ve kabullen. Dilinin altındaki baklayı çıkar, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf et"

-"Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır"

-"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır"

-"CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır"

-"Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak CHP’nin beklentisi ve dileği olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır"

-"CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin sert mesajlar verdi. “Terörsüz Türkiye” vurgusu yapan Bahçeli, bu hedefe karşı çıkanları sert sözlerle eleştirerek, “Kim bu hedeflere dudak büküyorsa kuraktır, kukladır, korkaktır, karanlıktadır” dedi.

Konuşmasına partilileri selamlayarak başlayan Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı’nın yalnızca bugünün değil, geleceğin de siyasi gücü olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tarihi bir eşikten geçtiğini belirten Bahçeli, siyaset kurumuna büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vazgeçilmez hedefimizdir”

Bahçeli, terörle mücadelenin yalnızca güvenlik meselesi değil, milli kader meselesi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri, Türk milletinin kaderine aracısız ve fazlasız sahip çıkma hamlesidir. Bu hedefleri baltalamaya çalışanlar maksatlı, marazlı ve maşadır.”

Demokrasi ve hukuk devleti vurgusu da yapan Bahçeli, özgürlüklerin istismar edilmesine karşı uyarıda bulunarak, milli birlik ve bütünlüğün her şartta korunması gerektiğini söyledi.

Özgür Özel’e erken seçim tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına sert çıkan Bahçeli, erken seçimin gündemde olmadığını net bir dille ifade etti:

“CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır.”

ABD-İran gerilimi ve dış politika mesajı

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Bahçeli, olası bir askeri müdahalenin bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik çabalarını takdir ettiğini söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin barıştan yana tutumunun altını çizdi.

“ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonu emperyalist bir vandallık olur. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz.”

“Kararımız nettir” mesajı

Bahçeli, konuşmasını dikkat çeken şu ifadelerle noktaladı: