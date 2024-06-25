Böylece temel sistem çeşitliliğinde VRV sistemlerde R32 soğutucu akışkana sahip ürün gamını tamamlayan Daikin, sektörde ilk ve tek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda her türlü proje için çevreci ve enerji verimliliği yüksek çözümler de sunulabilecek. Mini VRV 5-S, VRV 5 Heat Recovery, VRV 5 Heat Pump Dış Ünite ve VRV 5 Mini Dış Ünite’den oluşan R32 soğutucu akışkanlı VRV ürün gamı, iklim değişikliğini tetikleyen sera gazlarının etkisini en aza indirgemek için mükemmel bir çözüm oluşturuyor. R32 soğutucu akışkan, yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra ozon tabakasına zarar vermemesi, daha düşük küresel ısınma potansiyeli değeri, geri dönüşümünün kolay olması ve yeniden kullanıma girebilmesi gibi nedenlerle özellikle iklim ve sürdürülebilirlik açısından büyük 100 yıllık geçmişe sahip iklimlendirme sektörünün öncüsü Daikin, VRV grubundan iki yeni ürünü VRV 5 Heat Pump Dış Ünite ve VRV 5 Mini Dış Ünite’yi sektörün beğenisine sundu. Böylece temel sistem çeşitliliğinde VRV sistemlerde R32 soğutucu akışkana sahip ürün gamını tamamlayarak sektörde ilk ve tek marka olan şirket, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. ‘R32 soğutucu akışkan’, yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra ozon tabakasına zarar vermemesi, daha düşük küresel ısınma potansiyeli değerine sahip olması, geri dönüşümünün kolay olması ve yeniden kullanıma girebilmesi gibi İklim değişikliğini ele alma ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki küresel çabalara katkıda bulunmayı amaçlayan Daikin, bu doğrultuda 2018 yılında şirketin 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşması için zemin hazırlayan Daikin Çevre Vizyonu 2050’yi oluşturdu. Çevre Vizyonu doğrultusunda Daikin, ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen bir şirket olarak hareket ediyor. Şirket, mevcut ürün portföyünü daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R32 soğutucu akışkan ile üreterek ürün gamını hem daha çevreci hem de daha tasarruflu hale dönüştürmüş olacak. Gerek bireysel gerekse ticari tarafta enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu birçok ürün sunan Daikin, üretim aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması amacıyla hareket ediyor.

YEŞİL BİNA PROJELERİNİN YILDIZI

Türkiye’de R32 soğutucu akışkana sahip ilk VRV ürününü 2021 yılında Mini VRV 5-S ile sunan Daikin, 2022 yılında ise VRV 5 Heat Recovery’yi tüketici ile buluşturdu. “VRV 5 Heat Pump Dış Ünite” Mayıs 2024’te; “VRV 5 Mini Dış Ünite” ise 2024 yılı yaz aylarında pazara sunulacak. Yeni ürünler ile temel sistem çeşitliliğinde R32 soğutucu akışkana sahip ürün gamını tamamlayan Daikin, her türlü proje için çevreci ve enerji verimliliği yüksek çözümlerin ilk adresi haline geldi. Ürün gamındaki bu dönüşüm aynı zamanda ‘yeşil bina’ projelerinde çok daha kapsamlı çözümlerin üretilebileceği anlamına da geliyor.

NEDEN R32 SOĞUTUCU AKIŞKAN?

R32 soğutucu akışkan, yüksek enerji verimliliği sağlayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen bir gaz. Küresel ısınma potansiyeli değeri, daha önce kullanılan R-410A gazına göre sadece üçte bir düzeyde olan R32 soğutucu akışkan, tek bileşenli bir yapı olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanıma alınması da kolaydır.

ÇEVRE DOSTU CİHAZLAR

Yeni ürünler “VRV 5 Heat Pump Dış Ünite” ve “VRV 5 Mini Dış Ünite”nin VRV ürün gamına eklenmesi ile Daikin, VRV sistemlerinde R32 soğutucu akışkanı kullanarak sektörde ürün gamını tamamlayan ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor. Multi modüllerde sürekli ısıtma özelliği ile yüksek verimlilikte çalışan VRV 5 Heat Pump Dış Ünite, kış aylarında istenilen konfor ortamını kesintisiz şekilde sağlıyor. Ofis, otel, AVM, rezidans, villa, plaza ve restoran gibi merkezi iklimlendirme ihtiyacı olan tüm yapılar için ideal bir çözüm olarak öne çıkan cihaz, önceki sistemlere kıyasla son derece çevreci. R32 soğutucu akışkan kullanımı sayesinde sistemde daha az gaz şarjı ve daha düşük çaplı bakır borulama yapılıyor ve bu da daha hızlı ve düşük maliyetli kurulum sağlıyor. Yeni ürünler, R410A gazı ile çalışan ürünlerle kıyaslandığında yüzde 9,1 sezonsal verimlilik (SEER) artışı sağlıyor. 8-10-12 HP seçenekleriyle sunulan VRV 5 Mini Dış Ünite ise villa, rezidans, restoran ve ofis gibi merkezi iklimlendirme ihtiyacı olan her yere uygun bir ürün. VRV 5 Heat Pump Dış Ünite ile aynı özellikleri taşıyan cihaz, R410A gazıyla çalışan ürünlerle kıyaslandığında yüzde 6,2 sezonsal verimlilik (SEER) artışı sağlıyor. Her iki ürün de ‘yeşil bina’ projeleri için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.