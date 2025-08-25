Erdoğan, 1071 yılında Sultan Alparslan önderliğinde kazanılan zaferin, Türk tarihinin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mesajında, Malazgirt Zaferi’nin sadece bir askeri başarı olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu zaferin Türk milletinin Anadolu’ya yerleşme iradesinin göstergesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, “Bu büyük zaferle milletimiz, bin yılı aşkın süredir süregelen köklü varlığının temelini atmıştır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Malazgirt ruhunun günümüzde de yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, “Malazgirt, milletimizin kardeşlik hukuku, vatan sevgisi ve birlikte var olma iradesinin simgesidir. Bugün bizler, bu kutlu mirası geleceğe taşımakla mükellefiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Anadolu’nun kapılarını açan bu zaferden ilham alarak, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü adımlarla ilerlemeli, birlik ve beraberliğimizi korumalı ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha ileri taşımalıyız. Bu vesileyle, Sultan Alparslan ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyorum.”