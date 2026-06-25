Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerini tebrik etti. Yeni mezun polislere seslenen Erdoğan, 'Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız' dedi.

'Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi'

Hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair 'bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı Hilal'e sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum'

Gerçekleştirilen mezuniyet dönemi ile polis akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencinin mezun olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2 bin 432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler' diye konuştu.

'Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız'

Mezun olacak olan öğrencilerin çok önemli ve zor bir görev üsleneceğini söyleyerek onlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet hedefinizde adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum' diye konuştu.

'Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz'

Emniyet teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda yeni adımların atılmaya devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak dün gazi meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle emniyet teşkilatı kanununda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize bereketli ömürler diliyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti.