Continental Lastikleri Araştırma ve Geliştirme Direktörü Edwin Goudswaard: “Lastik Teknolojisi alanında iki ödül alan tek üretici olmaktan gurur duyuyoruz. Böylesine rekabetçi bir pazarda elde ettiğimiz bu başarı, inovasyonun yanı sıra sektörün geleceğin aktif olarak şekillendirme kabiliyetimizin bir göstergesidir.” dedi.

Sektörün zirvesi olarak bilinen Uluslararası Lastik Teknolojisi Ödülleri, Hannover’da düzenlenen Lastik Teknolojisi Fuarında sahiplerini buldu. Continental, bu yıl Uluslararası Teknoloji Ödülleri İnovasyon ve Mükemmellik dallarında “Yılın Lastik Üreticisi” ödülüne layık görüldü. Premium lastik üreticisinin karbon-nötr lastik üretebilen Portekiz Lousado fabrikası, geçen yıldan bu yana bir ödül daha aldı. Böylece Continental, “Yılın Lastik Üreticisi” ve “Yılın Çevre Başarısı - Üretim” kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak her iki prestijli ödülü de kazanan tek lastik üreticisi oldu. Son derece rekabetçi bir ortamda iki Lastik Teknolojisi Ödülüne birden layık görülen tek üretici olmaktan özellikle gurur duyduklarını belirten Continental Lastikleri Araştırma ve Geliştirme Başkanı Edwin Goudswaard, “Her iki ödül de sürdürülebilir lastik geliştirme ve üretiminde güçlü kararlılığımızın altını çizmektedir. Böylesine rekabetçi bir pazarda elde ettiğimiz bu başarı, inovasyonun yanı sıra sektörün geleceğini aktif olarak şekillendirme kabiliyetimizi sergiliyor” dedi.

Continental dördüncü kez “Yılın Lastik Üreticisi” ödülüne layık görüldü.

Her iki kategoride de kıyasıya rekabet yaşanan değerlendirmede, ABD, İtalya ve Fransa’dan rakiplerini geride bırakan Continental, en son 2022 yılında elde ettiği “Yılın Lastik Üreticisi” ünvanına bu yıl dördüncüsünü ekledi. Sektör içerisinde ve ödül sahiplerinin belirlenmesinde sürdürülebilirlik faaliyetleri, giderek daha fazla önem kazanan bir odak noktası haline geliyor. Continental’in sürdürülebilirliği artırmak yolundaki faaliyetleri, kendisini 2024 yılında “Yılın Lastik Üreticisi” seçen 27 bağımsız sektör uzmanından oluşan jüriden kabul gördü. Değerlendirmelerde Continental’in üretim tesislerinde geri dönüştürülmüş pet şişe kullanarak sürdürülebilir malzeme payını artırması, Tayland Rayong fabrikasının en yüksek enerji verimliliği standartlarında büyütülmesi, Portekiz Lousado, Slovakya Puchóv ve Çin Hefei fabrikalarının ISCC-PLUS uluslararası sürdürülebilirlik sertifikasını alması ve Hefei lastik fabrikasının en modern sürdürülebilirlik standartlarında otomasyon teknolojisi ile yenilenmesi gibi projeler dikkate alındı.

Sürdürülebilirlik Kategorisinde Continental Çok Sayıda Ödülün Sahibi



Continental özellikle çevre dostu ürün geliştirme ve üretim yöntemlerine odaklanan ödül kategorilerinde jüriyi defalarca kez etkilemeyi başardı. Örneğin 2024 yılında şirket, UltraContact NXT lastiğinin sürdürülebilir üretimi ile “Yılın Çevre Başarısı - Lastik Tasarımı” kategorisinde birincilik kazanmıştı.

Bu yıl Continental, Portekiz Lousado lastik fabrikasında aldığı sürdürülebilirlik önlemleriyle “Üretim” kategorisinde ödül kazandı. 2024 yılından bu yana fabrika, şirketin karbon nötr olma hedefi yolunda karbon-nötr bir üretim sürecini test ediyor. Continental, tamamen elektrikle çalışan bir buhar kazanında hem kendi bünyesinde ürettiği güneş enerjisini hem de yerel şebekeden alınan yenilenebilir enerjiden faydalanarak buhar üretiyor. Üretilen buhar, vulkanizasyon işlemi sırasında esnek ve elastik bir şekil alan ham kauçuk bileşimini ısıtmakta kullanılıyor. Lastik endüstrisinde, enerji tüketiminin büyük bir kısmı buhar üretiminde kullanılıyor. Yıllık 18 milyon lastik üretim kapasitesiyle mega tesis olarak kabul edilen Lousado lastik fabrikasında buhar üretimi önceleri sadece doğal gazla sağlanıyordu. Continental, en geç 2040 yılına kadar tüm lastik fabrikalarında tamamen karbon-nötr üretime geçmeyi hedefliyor.

Uluslararası Lastik Teknolojisi İnovasyon ve Mükemmellik Ödülleri Hakkında:

Ödüller, 2008 yılından bu yana her ilkbaharda Hannover'da düzenlenen Lastik Teknolojisi Fuarında sahiplerini buluyor. Lastik teknolojisindeki son yenilikler ve daha sürdürülebilir bir lastik sanayisine giden yolda kat edilen en önemli gelişmeler 13 kategoride ödüllendiriliyor. Ödül töreni sektör dergisi “Tire Technology International” tarafından organize ediliyor.