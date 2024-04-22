Lastiklerde pirinç kabuğu külünden silika, ömrünü tamamlamış lastiklerden karbon siyahı ve geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde ettiği polyesteri kullanan Continental, 2050 yılına kadar da lastik ürünlerinde kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanımını hedefliyor.

Her yıl 22 Nisan, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla Dünya Günü olarak kutlanıyor. Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle herkesi sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Su ve enerjinin verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda lastik sektöründe lider konumda yer alan Continental, sürdürülebilir malzemelerin tedarikinden ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne kadar tüm değer zinciri boyunca emin adımlarla ilerliyor. Premium lastik üreticisi, 2030 yılına kadar lastiklerinde yüzde 40 üzerinde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı, en geç 2050 yılına kadar da lastik ürünlerinde kademeli olarak yüzde 100 sürdürülebilir malzemeler kullanımını hedefliyor.

Lastikte yenilenebilir hammadde dönemi!

Continental, lastiklerde sürdürülebilir ham madde olarak seri üretime dâhil ettiği geri dönüştürülmüş pet şişeleri ve bir tarımsal atık ürünü olan pirinç kabuğu külünden silikatı da kullanıyor. Bitki bazlı yağlar ve reçineler sayesinde, petrol bazlı malzemelerin kullanımını da azaltıyor. Geri dönüştürülmüş pet şişeler gibi öncü teknolojileri, seri lastiklere ilk entegre eden şirket olan Continental, Conti GreenConcept vizyonuyla geliştirdiği lastiklerde yüzde 35 oranında yenilenebilir ham maddeler kullanıyor. Doğanın en büyük kirleticilerinden olan pet şişeleri ham maddeye çeviren bu yenilikçi çözüm, standart bir takım (4 adet lastik) için 40’tan fazla pet şişenin dönüştürülmesi anlamına geliyor. Şirket ayrıca, yüksek oranda yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme içeren bir modeli piyasaya süren ilk lastik üreticisi konumunda da yer alıyor.

Continental’in En Sürdürülebilir Lastiği: UltraContact NXT

Continental’in premium lastiği UltraContact NXT, yüzde 65'e varan oranda yenilenebilir, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. UltraContact NXT'nin yüzde 32'si yenilenebilir malzemeden oluşuyor. Lastik, kağıt ve ahşap endüstrisindeki artık malzemelerin reçineleri ile pirinç kabuğu külünden elde edilen silikatı içeriyor. Her lastikte olduğu gibi, UltraContact NXT'nin de temel malzemesi ise doğal kauçuk. Continental, UltraContact NXT lastiğinde yüzde 28'e varan oranda ISCC PLUS kütle dengesi sertifikalı malzemeler kullanıyor. Bunlar biyo-bazlı, biyo-dairesel ve/veya dairesel hammaddelerden üretilen sürdürülebilir sentetik kauçuk ve karbon siyahı gibi malzemeler. Tüm ebatları ise yuvarlanma direnci, ıslak zeminde frenleme ve dış gürültü alanlarında en iyi AB lastik etiketi değerlerine sahip UltraContact NXT yüksek oranda sürdürülebilir malzemelerle maksimum güvenlik ve performansı birleştiriyor.

10 elektrikli araç üreticisinin 9’unun tercihi Continental

Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Bu doğrultuda tüm dünyada sıfır emisyonlu elektrikli ve hibrit araçlara olan talep de artıyor. Continental, Emisyonsuz Araçlar için Karbon Nötr programı ile dünyada yeni ve iddialı bir endüstri kriteri belirleyen ilk otomotiv tedarikçisi konumunda yer alıyor. "Temiz Güç" vizyonuyla hibrit ve elektrikli araçlar için sürüşün daha çevre dostu ve daha uygun maliyetli olmasını amaçlayan çok sayıda komponent de sunuyor. Öne çıkan bu uygulamalardan biri, yakıt tüketimini %21 oranında azalttığı kanıtlanan, hibrit araçlara özel 48 volt teknolojisi. Bunun yanı sıra şirket, “Vision 20302 stratejisi doğrultusunda binek ve hafif ticari lastik segmentinde, elektrikli araçlar için ürettiği yüksek performanslı lastiklerle dünyadaki en büyük 10 elektrikli araç üreticisinin 9’unun lastiklerini sağlıyor.