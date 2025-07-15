Yücel, rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Manavgat Belediyesi’nde soruşturmanın selameti açısından bazı isimlere yönelik disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. CHP Sözcüsü, "Bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir" dedi.

Kara ve Sözen’in Üyelikleri Askıya Alındı

Yücel, Manavgat’ta Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesinde etkili oldukları gerekçesiyle mevcut Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in parti üyeliklerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. "Meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle bu karar alınmıştır" diyen Yücel, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

“CHP'nin Tek Kusuru Bu Baklavacının Meclis Üyesi Yapılmasıdır”

Manavgat’ta Belediye Başkan Vekilliği’ne CHP’li Mehmet Çiçek’in seçildiğini hatırlatan Yücel, olayların merkezinde yer alan isimleri işaret ederek, "Bütün bu yaşananlarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek kusuru, bu baklavacının meclis üyesi yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz’un Karşısında Durduk, Bugün de Demokrasinin Yanındayız”

15 Temmuz’un 9. yıldönümünde darbe girişiminde yaşamını yitirenleri de anan Deniz Yücel, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın. O gün demokrasinin yanında nasıl durduysak, bugün de durmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

CHP'deki Manavgat krizi, partide disiplin sürecinin ciddiyetle işlediğini ortaya koyarken, siyasi kulislerde Kara ve Sözen’in geleceği merakla bekleniyor.