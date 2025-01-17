İmamoğlu: “Yargı Şov Yapmaz, Adalet Hepimizin Koruma Şemsiyesidir”

Mitingde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat’a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “Yargı, şov yaparak iş yapmaz. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Çağırsalar ifade vermeye gidecek bir belediye başkanını bu şekilde mağdur etmek kabul edilemez. Adalet, hepimizin güvencesidir. Devletin temel dayanağıdır. Ancak bugün yargıyı kötüye kullanarak adaleti yerle bir ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Özel: “Milletin İradesine Sahip Çıkmaya Geldik”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat’ın görev süresi boyunca Beşiktaş için büyük hizmetler yaptığını ve yeniden aday gösterildiğini belirtti. Özel, “Bugün burada milletin iradesine sahip çıkmak için toplandık. Kibrin ve gücün esiri olmuş bir düzenin karşısında duruyoruz. Rıza Akpolat, dört gündür ifade bile alınmadan tutuluyor. Bu, bir siyasi intikam operasyonudur. Ancak biz kötülüğe karşı iyilikle direneceğiz. Rıza Akpolat, adaletin sağlanmasıyla görevine dönecek” dedi.

“Kayyum Planı Çöktü”

Özel, bazı ihalelerde adı geçen kişiler üzerinden Akpolat’a yönelik suçlamaların tamamen siyasi bir komplo olduğunu öne sürdü. “Rıza Akpolat kötü bir şey yapmadı. Ancak onu siyasi rakiplerini sindirmek için hedef haline getirdiler. Kayyum planları yapıldı ama çöktü. Kötülük karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bugün alınan kararlar günü geldiğinde hukukun önünde hesap verecek” diye konuştu.

“İstanbul’a ve Adalete Sahip Çıkacağız”

Miting sonunda, kalabalık kitle hep bir ağızdan “Rıza için adalet, İstanbul için adalet” sloganları attı. Özgür Özel ve diğer katılımcılar, hukuksuzluk karşısında mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkma sözü verdi.

CHP liderliği ve destekçileri, Akpolat’ın bir an önce serbest bırakılması ve hukukun üstünlüğünün korunması çağrısında bulundu.