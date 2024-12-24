Özel, Türkiye’nin iş kazalarındaki trajik artışa da değindi. Özellikle Soma faciasının ardından, AK Parti iktidarının 22 yıllık yönetiminde 34 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu sayının ürpertici olduğunu vurguladı. "Soma faciası gibi büyük trajediler tekrarlanmamalı, ama maalesef her yıl iş kazalarında ölen işçilerin sayısı artıyor. İktidar 22 yıl boyunca bu konuda somut bir adım atmadı ve kazaların önlenmesi için herhangi bir çözüm önerisi sunmadı," dedi.

Bir diğer dikkat çeken açıklaması ise, son yıllarda Türkiye'deki cezaevlerinde artan tutukluluk oranlarına ilişkindir. 2002’de 100 bin kişiye 85 tutuklu düşerken, bugün bu oran 443'e çıkmış durumda. Özel, bu artışın arkasında hükümetin politikalarının yattığını belirterek, “Bugün Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en öndeki suç ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bunu yapan ise bu iktidardır” şeklinde konuştu.

Özel ayrıca, son dönemde tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret ettiğini ve hukuksuz uygulamaların simgesi haline gelen Silivri Cezaevi'nde adaletin tecelli etmediğini belirtti. Özellikle kayyum atamaları ve muhalif belediye başkanlarına yönelik yapılan tutuklamalara dikkat çekerken, “Ahmet Özer ve diğer muhalefet liderlerine uygulanan düşman hukuku, bu ülkenin adalet sistemine büyük bir darbe vuruyor” dedi.

Özel, konuşmasında işçilerin ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da zorlaştığını belirterek, asgari ücretle geçinenlerin durumunu eleştirdi. 2024 yılında asgari ücrete yapılan herhangi bir zammın olmadığını, ancak temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının hızla arttığını ifade etti. "Asgari ücretlinin harcamalarındaki artış yüzde 78, ancak hükümet bu durumu görmezden geliyor. Biz '30, altında yokuz' diyerek halkın sesini duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel’in açıklamaları, Türkiye’nin artan suç oranları, iş kazaları ve ekonomik zorluklar karşısında hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. CHP’nin, işçilerin, emekçilerin ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmaya devam edeceği mesajını verdi.