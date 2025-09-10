CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genel Merkez binası önünde gerçekleştirilen kuruluş haftası kapanış etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, etkinlik öncesi gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında yol haritasının değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine toplantıda kararlılığın ve mücadele azminin yeniden vurgulandığını kaydetti. İstanbul İl Kongresi için 24 Eylül'de olağanüstü kongre yapılmasına yönelik alınan karara değinen Özel, "Bu İstanbul'daki düğümü çözecek. Burada atılmaya çalışan bir takım düğümler, kördüğüm hazırlıkları vardı. Hepsine karşı da Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar son derece seçim hukukunun gereği kararlar. Kimsenin şaşırmadığı, bu işi bilen herkesin kabullendiği kararlar. Bugün 4-6 Eylül arasında yapılan anketin sunumunu aldık. Bütün meselece CHP'nin birinci parti olmasında, gücünü her geçen gün artırmasında ve baş edemedikleri için baş eğdirmeye, kayyım atamaya çalışıyorlar. İstanbul il örgütünün emeği, gayreti, başarısı ortada. İstanbul İl Başkanının gördüğü takdir, il yönetimi ile yaptığı işler ortada. Bir asli hukuk mahkemesinden hem de paldır küldür bir tedbir kararı alınması bu siyasete darbe. Buna karşı her türlü mücadelemizi sürdürüyoruz, devam da edeceğiz" diye konuştu.



"Ben 5 bin çevik kuvvetle CHP'yi yönetmem"

CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Taksim'de çelenk koyma törenine katıldıklarını hatırlatan Özel, "Ben '5 bin kişi' dedim ama dron fotoğraflarını yollamışlar, daha fazla kişi var. Önemli olan hangi 5 bin kişinin arkanızda olduğudur. Ben 5 bin çevik kuvvetle CHP'yi yönetmem. Biz çelengi bile kendiliğinden oraya akan 5 bin kişi ile birlikte koymuşuz" ifadelerini kullandı.



"Benim İl Başkanım yanımdadır, Özgür Çelik'tir"

Özel, "Ben asli hukuk mahkemesinin kararıyla atadığı kayyımı ve partiyi kayyıma yönettirmeyi kabul etmiyorum. Benim İl Başkanım yanımdadır, Özgür Çelik'tir. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz. Ben sokağa kimseyi davet etmedim ki sokak çağrısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan'a sormam ama ben insanları baba evine davet ettim, onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl Başkanlığına sokmadı. Sokakta bıraktı, oraları karıştırmaya çalıştı. Herkese itidal telkin ettik. Şunu bilsinler; ‘Sokağa mı çağırıyorsun?' Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil. Onu yaptırmasınlar, yapmaya niyetli değiliz. Sokak ve meydan şiddet üretmedikçe haktır, bu hakkı kullanmaktan da asla geri durmayız" dedi.