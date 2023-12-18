Çinli otomotiv üreticisi Chery, SUV markası OMODA ile çevre dostu mobilitenin gelişiminde öncü rolüne devam ediyor. Yeni enerji teknolojisine yoğun bir şekilde odaklanan marka, kısa sürede OMODA E5’i pazara sunarak önemli bir başarıya imzasını attı. Kamu yararına bir ekosistem inşa etme açısından iyi bir örnek oluşturan OMODA, Endonezya, Malezya ve diğer ülkelerin kanaat önderleri ve üst düzey yetkililerden destek görüyor. Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve sağdan direksiyonlu birçok bölgede tanıtımı gerçekleştirilen OMODA E5, küresel çevre dostu hareketini ve düşük karbon dönüşümünü tamamen kolay hale getirecek. Bununla birlikte OMODA, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye, kamu refahı girişimlerini güçlendirmeye, kaliteli ekosistemi daha da iyileştirmeye, parlak bir ekosistem için yeni bir model oluşturmak üzere küresel kullanıcılarla birlikte çalışmaya ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, dünya çapında gerçekleştirdiği yatırım ve projelerle sektörün gelişiminde de öncü bir rol oynuyor. Yüksek teknolojili üretim gücüyle küresel pazarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Chery, bir yandan mevcut modellerini son teknolojilerle yenilemeye devam ederken diğer taraftan da çevre dostu yaklaşımı için yatırımlarını sürdürüyor. Günümüzde bir trend haline gelen çevre dostu gelişim için dünyanın dört bir yanındaki ülkeler sürdürülebilir kalkınmayı aktif olarak destekliyor. Çok sayıda süreç ve karmaşık endüstriyel zincir göz önüne alındığında, özellikle otomotiv endüstrisi karbon tüketimi ve emisyonların azaltılmasına yönelik ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Küresel çapta destek buluyor!

Chery’nin çevreyi korumayı odak noktasına alan SUV markası OMODA, dünya genelinde farklı düzeylerde yönetimler tarafından yayınlanan çevre dostu mobilite girişimleri konusunda proaktif bir şekilde hareket ediyor. Yeni enerji teknolojisine yoğun bir şekilde odaklanan marka, kısa sürede OMODA E5'i pazara sundu. Kamu yararına bir ekosistem inşa etme açısından iyi bir örnek oluşturan OMODA, Endonezya, Malezya ve diğer ülkelerin kanaat önderleri ve üst düzey yetkililerden destek görüyor. Kasım ayında Güneydoğu Asya yolculuğuna başlayan OMODA’nın üst düzey yönetimi Endonezya'yı ziyaret etti. Endonezya Cumhuriyeti Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Ekselansları Airlangga Hartarto, Çin'in Anhui Eyaleti Vali Yardımcısı Shan Xiangqian ve diğer yetkililerin katılımıyla OMODA E5’in lansmanı gerçekleştirildi. Bu kapsamda şirket ayrıca Endonezya Sanayi Bakanlığı ile Endonezya'nın çevre koruma kampanyasına destek sağlayacak yatırım ve ürün yerelleştirmesi konusunda bir niyet mektubu imzaladı.

Öte yandan Chery Automobile Co., Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ve Chery International Başkanı Zhang Guibing diğer üst düzey yönetim üyeleriyle birlikte aralık ayında parlamento üyeleri ve Malezya hükümetinin önemli isimleriyle bir toplantıya katıldı. Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz, OMODA'nın Malezya'daki kalkınma stratejisinin yanı sıra yeni enerji sektöründeki girişimlerini de doğruladı. Ayrıca üst düzey OMODA yönetimi Vietnam'ı ziyaret ederek GELEXIMCO ile gerçekleştirilen stratejik anlaşmanın imza törenine katıldı. Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Nguyen Hong Dien, yeni OMODA E5 modelinin tanıtımında hazır bulundu. Güneydoğu Asya'daki üst düzey yetkililerin desteği ve takdiri sayesinde OMODA, küresel çevre dostu teknoloji gelişiminde kararlı ve tutarlı hale geldi.

OMODA E5 bir otomobilden çok daha fazlası!

Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve sağdan direksiyonlu birçok bölgede tanıtımı gerçekleştirilen OMODA E5, küresel çevre dostu hareketini ve düşük karbon dönüşümünü tamamen kolay hale getirecek. OMODA aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye, kamu refahı girişimlerini güçlendirmeye, kaliteli ekosistemi daha da iyileştirmeye, parlak bir ekosistem için yeni bir model oluşturmak üzere küresel kullanıcılarla birlikte çalışmaya ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

OMODA kullanıcılarla el ele veriyor

OMODA kullanıcılarla iletişim kuruyor ve çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal refaha katkıda bulunmak için onlarla el ele vermeye devam ediyor. Bu kapsamda OMODA, 7 Ocak 2024’te Malezya'nın Dataran Wawasan kentinde "Yeni Çevre Dostu Hayata Yeni Bir Yolculuk" temalı bir şehir koşusuna ev sahipliği yapacak. Etkinlikte 3 binin üzerinde katılımcı olacak. Malezya hükümetinin merakla beklediği OMODA E5 modeli, etkinliğin temposunu belirleyen otomobil olacak. Yeşil bir geleceğe yönelik ortak arzunun taşıyıcısı olan OMODA E5, katılımcılara yeşil mobilitenin yollarını ve avantajlarını göstererek daha fazla insanı çevre dostu mobiliteye katılmaya motive edecek.

OMODA, ekosistemi tam anlamıyla oluşturmak üzere Meksika'daki çevre koruma aktivisti Arturo Islas Allende ile birlikte O-ACTIONS programını başlattı. Programın 50 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Proje çevre koruma ve sosyal bakım konularında daha fazla katılımcı çekmeyi amaçlıyor. Programın ilk etkinliği “Köpek Sahiplendirme” aralık ayında gerçekleştirilecek. OMODA, sokak köpeklerinin kurtarılması ve onlara barınak sağlanması için 100 bin ABD doları tutarında fon sağlayacak. Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve sağdan direksiyonlu birçok bölgede tanıtımı gerçekleştirilen OMODA E5, küresel çevre dostu hareketini ve düşük karbon dönüşümünü tamamen kolay hale getirecek. OMODA aynı zamanda sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye, kamu refahı girişimlerini güçlendirmeye, kaliteli ekosistemi daha da iyileştirmeye, parlak bir ekosistem için yeni bir model oluşturmak üzere küresel kullanıcılarla birlikte çalışmaya ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edecek.