Milyonlarca vatandaşın merak ettiği “ilk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?” soruları da yanıt buldu. İşte 2026 Ramazan ayına ilişkin tüm detaylar…

2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Buna göre ilk sahur, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak.

Ramazan’a kaç gün kaldı?

Diyanet’in 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlamasına, 1 Şubat 2026 itibarıyla 18 gün kaldı.

Ramazan ayı kaç gün sürecek?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan’ın son günü olan arefe, 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 14 Mart 2026 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve bayramın birinci günü olacak.

2026 Ramazan takviminden öne çıkan tarihler

İlk sahur: 18 Şubat 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece

Ramazan’ın 1. günü: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 14 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı (1. gün): 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan ayının önemi

Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetinin farz kılındığı mübarek bir aydır. Bu ayda oruç, teravih namazı, mukabele ve Kur’an-ı Kerim hatimleri gibi ibadetler yoğun şekilde yerine getirilir. Ramazan, birlik, paylaşma ve manevi arınma ayı olarak İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir.