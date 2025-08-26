Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediye başkanlarıyla birlikte CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından, CHP’li belediye başkanları Kuşadası’nda bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ev sahipliğinde belediye başkanlık makamında yapılan toplantıya; Bozdoğan Belediye Başkanı Mehmet Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tam kadro katıldı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Milletvekili Evrim Karakoz da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda güncel siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı belirtilirken, belediye başkanları daha sonra CHP Kuşadası Gençlik Kolları’nın genişletilmiş örgüt toplantısına katılarak gençlerle buluştu. Başkanlar, toplantı öncesinde gençlik kolları üyelerine hitap ederek sorularını yanıtladı.

"CHP’ye baskı yapılıyor"

Toplantının açılışında konuşan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Çerçioğlu’nun istifasını ve AK Parti’ye katılımını değerlendirerek, “Maalesef son günlerde CHP gibi Türkiye’nin kurucu partisine yakışmayan gelişmeler yaşadık. Partililerimize istifa etmeleri için baskılar yapılıyor. Ancak biz sonuna kadar örgütümüzün yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Günel’den sert mesaj: “344 bin oyun gaspı”

Ev sahibi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Çerçioğlu’nu isim vermeden sert sözlerle eleştirdi. “Bir dava çıkarlarla değil, inançla, adaletle ve onurla büyür. Vicdanını ve aklını satmayan herkesin dik durması gerekir” diyen Günel, CHP’den ayrılıp AK Parti’ye katılanları eleştirerek, “344 bin oyun gasp edildiğini düşünüyorum. Çıkarlarının peşine gidenlerle bu partinin işi olmaz. En büyük umudumuz ise gençliktir” diye konuştu.