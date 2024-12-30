Tartışmanın Fitili Nasıl Ateşlendi?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları üzerine başlayan tartışmada Cem Küçük, “Bu çağrı bir devlet projesi değil” derken, Nagehan Alçı bu görüşe karşı çıktı ve Küçük’ü “kan istemekle” suçladı.

Cem Küçük, Alçı’nın bu suçlamasına, “Sen de bu PKK hassasiyetini bir azalt, PKK’yı bir kına” diyerek yanıt verdi. Tartışma daha da alevlenirken Küçük, “Erdoğan, Öcalan’a çağrı yapılacağını bilmiyordu” açıklamasında bulundu. Bu sözler üzerine Alçı, “Kime sordun, Fahrettin Altun’a mı?” diyerek tepki gösterdi.

"Kan İstiyorsunuz" İthamı Tartışmayı Kızıştırdı

Alçı, çözüm sürecine dair düşüncelerini dile getirerek, “Bahçeli’nin açtığı süreç, PKK’nın bir daha silah doğrultamaması için. Ancak Cem, Bahçeli’den daha ‘şahin’ bir pozisyonda. Çözüm sürecini baltalamaya çalışan odaklar geçmişte de vardı, şimdi de var” dedi.

Cem Küçük ise Alçı’ya yönelik, “Kan istiyor dersen, ben de ‘Nagehan PKK sever’ derim o zaman” diyerek tartışmayı daha da hararetlendirdi. Alçı’nın, “Asla özür dilemiyorum. Bu bir devlet projesidir” sözlerine karşı Küçük, “Seni kınıyorum, bunlar çirkin ithamlar” diyerek yanıt verdi.

Tartışmanın Sonuçları

Canlı yayında tansiyonun yükseldiği bu anlar, çözüm süreci ve PKK’ya dair görüş ayrılıklarının medya üzerindeki yansımalarını da gözler önüne serdi. İki gazetecinin sert çıkışları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öne Çıkan Sözler:

Nagehan Alçı: “Bahçeli’nin açtığı süreç, PKK’nın silah bırakmasını sağlamak için.”

“Bahçeli’nin açtığı süreç, PKK’nın silah bırakmasını sağlamak için.” Cem Küçük: “Bu çağrı bir devlet projesi değil, PKK’yı kına.”

“Bu çağrı bir devlet projesi değil, PKK’yı kına.” Nagehan Alçı: “Asla özür dilemiyorum.”

“Asla özür dilemiyorum.” Cem Küçük: “Kan istiyor dersen, ben de Nagehan PKK sever derim.”

Tartışmanın ardından iki gazetecinin görüş ayrılıklarının medyadaki yankıları devam ediyor.