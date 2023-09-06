Münih Fuarı’nda D segmenti BYD SEAL U lüks SUV modelinin yanı sıra D segmenti sedan modeli BYD SEAL, E segmenti sedan BYD HAN, C segmenti hatchback BYD DOLPHIN ve C segmenti SUV BYD ATTO 3 de ziyaretçilerle buluşturuldu. BYD, yeni modelleri ve araçlarında sunduğu teknolojilerle ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Avrupa prömiyeri: “BYD SEAL U Lüks SUV”

BYD, Münih’te gerçekleştirilen fuarda Avrupalı kullanıcılarla ilk kez elektrikli BYD SEAL U premium SUV modelini buluşturdu. Yüksek teknolojiyi, güvenlik, konfor ve fonksiyonelikle kombine eden BYD SEAL U, her detayına önem verilen tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. BYD SEAL U modelinin premium kabini ise, geniş yaşam alanı, kaliteli malzemeleri ve yüksek teknolojiyle tamamlandı. Kabinde yer alan 15.6 inç’lik 360 derece dönebilen merkezi dokunmatik ekran, BYD SEAL U SUV’un kabinine yapılan teknolojik ve şık bir dokunuş olarak ilgi topladı.

500 kilometre menzil

Etkileyici görünüme sahip BYD SEAL U, 4,785 mm uzunluğu, 1,890 mm genişliği, 1,688 mm yüksekliği ve 2,765 mm aks aralığı ile içeride geniş bir alan ve konfor sunuyor. BYD’nin son teknoloji Blade Batarya teknolojisiyle donatılan SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor.

BYD’nin yenilikçi elektrikli modelleri ilgi odağı oldu

BYD, IAA Mobility Fuarı’nda SEAL U SUV modelinin yanı sıra geniş elektrikli ürün gamı da büyük ilgi topladı. Münih’te sergilenen D segmenti Sedan modeli BYD SEAL, sportif ve dinamik tasarımıyla dikkat çekti. BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanan yeni model, akıcı ve atletik tasarımı yüksek seviyede konfor ve pratiklikle bir araya getiriyor.

Yüksek kalitesi, pratikliği ve dinamik sürüşüyle Avrupalı müşterilerin beklentilerine hitap eden BYD SEAL, yüksek performansıyla da iddialı bir elektrikli otomobil oldu. BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken yüksek performanslı 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonundaki sadece 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı da dikkat çekiyor. BYD SEAL, 150 kW DC şarj sistemiyle hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor.

Spor salonundan ilham alan C SUV modeli: ATTO 3

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD, Münih’te C SUV modeli ATTO 3’ü de sergiledi. Geniş kabini, estetik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip elektrikli teknolojisine sahip iddialı BYD ATTO 3, Avrupalı müşteriler düşünülerek tasarlandı.

Şık tasarımının yanı sıra yüksek standart donanımlara sahip BYD ATTO 3, sadece 0.29 Cd rüzgar direnci katsayısıyla son derce aerodinamik bir model. 4,445 mm uzunluğu, 2,050 mm genişliği ve 2,720 mm aks aralığına sahip BYD ATTO 3, bu sayede geniş bir yaşam alanı sunuyor. Aracın kabini ise spor salonu ekipmanlarından ilham alarak tasarlandı. Halter tarzı kapı kolları, kettlebell tarzı vites kolu ve serbest ağırlıktan esinlenen hava kanallarıyla eşsiz bir tasarıma sahip.

BYD’nin öncü Blade Batarya teknolojisine sahip ATTO 3, 60.48 kWh bataryayı 150 kW (204 HP) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla birleştiriyor. BYD ATTO 3 bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.3 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 420 km ve şehir içerisinde 565 km menzil sunan ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Fuar alanında BYD’nin C segmenti bir diğer elektrikli modeli BYD DOLPHIN de yerini aldı. “Okyanus Estetiği” tasarım dilinin ilk modeli olan BYD DOLPHIN, bir yunustan ilham alan tasarımıyla eğlenceli bir tarz sunuyor. 60.4 kWh ve 44.9 kWh Lityum Demir Fosfat Blade Batarya ile donatılan DOLPHIN, versiyona göre 95-204 HP güçlere sahip elektrik motoruyla tercih edilebiliyor. 427 kilometre menzil sunan BYD DOLPHIN, 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 88’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

E segmenti elektrikli sedan BYD HAN modeli de Münih’teydi

Dünyanın lider yeni enerji araç üreticisi BYD, Münih’te en lüks modellerini de Avrupalı ziyaretçilerle buluşturdu. IAA Mobility Fuarı’nda E segmenti Sedan BYD HAN, stant alanında sofistike tarzıyla ilginin merkezindeydi. Markanın amiral gemisi sedan modeli BYD HAN, dört çeker sürüş performansını farklı tasarımıyla birleştiriyor. Doğu ve Batı dünyasının tasarım dilini buluşturan BYD HAN, her detayıyla fuarın en çok dikkat çekenlerinden oldu. Aerodinamik ön panjuru ve “Dragon Face” stop grubu gibi detaylarla premium sedan segmentinde yeni bir çağı temsil eden BYD HAN, iF Design Ödülü’yle de farklı tasarımını taçlandırdı. 85.4 kWh batarya kapasitesine sahip olan BYD HAN 380 kW (517 HP) gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede gerçekleştirebiliyor.