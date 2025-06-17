Atış Yapı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, konkordato kararının; şirketin faaliyetlerini sürdürülebilir bir zemine oturtmak, mevcut ticari yükümlülüklerini sağlıklı bir şekilde yeniden yapılandırmak ve yatırımcı ile paydaşlarına olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek amacıyla alındığı vurgulandı.

20 Yılı Aşkın Tecrübe, On Binlerce Kişiye Katkı

Tamamı yerli sermaye ile kurulan ve 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Atış Yapı, bugüne kadar geliştirdiği projelerle hem Bursa'nın çehresini değiştirmiş hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Şirket, doğrudan ve dolaylı olarak on binlerce kişiye istihdam sunmuş; 3.000’den fazla firmaya iş imkânı sağlamıştır.

Açıklamada, “Milyarlarca liralık yatırımı başarıyla hayata geçirmiş, bankacılık işlemlerinde bugüne kadar hiçbir aksaklık yaşanmamış; tedarikçi, personel ve müşterilerinin talepleri eksiksiz karşılanmıştır” denilerek şirketin geçmişteki mali disiplinine dikkat çekildi.

Yurtdışı Yatırımlar ve Yenilikçi Finansal Modeller

Sadece yurtiçinde değil, yurtdışı faaliyetleriyle de öne çıkan Atış Yapı, bugün 30’dan fazla ülkeden yatırımcıyı Türkiye’ye kazandırarak 75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yönetiyor. Şirket, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üç gayrimenkul yatırım fonundan birine sahip olmanın yanı sıra geliştirdiği finansal modellerle sektöre sürdürülebilir katkılar sunmaya devam ediyor.

“Konkordato, Güçlü Bir Yeniden Yapılanma Sürecidir”

Açıklamada konkordato süreci, şirketin yeniden güç kazanması ve faaliyetlerine sağlam temellerle devam edebilmesi adına stratejik bir adım olarak tanımlandı. Sürecin şeffaflıkla yürütüleceği, tüm paydaşların haklarının korunacağı ve kimsenin mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

“Yatırımcılarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güven, bu süreçte en önemli güvencemizdir. Tüm paydaşlarımızdan desteğin sürmesini bekliyor, karşılıklı güven temelinde bu süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” denilen açıklama, Atış Yapı’nın sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Güçlü Duruşuyla Yoluna Devam Edecek

Atış Yapı, geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da şeffaf iş modeli, sağlam projeleri ve güven veren yaklaşımıyla Bursa’ya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Şirket, konkordato sürecini bir yeniden yapılanma fırsatı olarak görürken; yoluna daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıyla devam edeceğini kamuoyuna ilan etti.