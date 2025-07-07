BURULAŞ, bu sabah itibarıyla geçerli olan zamla ilgili yaptığı açıklamada, artan maliyetlerin zammı zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, personel giderlerinde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında ise yüzde 27 oranında artış yaşandığı belirtildi. Ayrıca bakım, yedek parça maliyetleri ve döviz kurundaki dalgalanmanın da bütçeyi olumsuz etkilediği ifade edildi.

Zam kararının yanı sıra abonman kart sisteminin kaldırıldığını da açıklayan BURULAŞ, ulaşımdaki dijital dönüşüm kapsamında artık sadece dijital BursaKart sisteminin kullanılacağını bildirdi. Mevcut abonman kartlarının ise süreleri dolana kadar geçerli olacağı kaydedildi.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı."

BURULAŞ, alınan kararların yalnızca mali verilerle değil, vatandaşların ekonomik yükü de gözetilerek belirlendiğini vurgulayarak, hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmaların süreceğini duyurdu.