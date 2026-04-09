CHP aday çıkarmadı, seçim sonucu netleşti

Süreç, Mustafa Bozbey’in yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Belediye meclisinde yapılan seçimde CHP’nin aday çıkarmaması, sonucu doğrudan etkiledi. Bu gelişmenin ardından AK Parti’nin adayı Şahin Biba, açık farkla başkanvekilliği görevine getirildi.

Yönetim AK Parti’ye geçti

Seçim sonucuyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim AK Parti’ye geçmiş oldu. Meclis çoğunluğunun desteğini alan Biba’nın, önümüzdeki süreçte belediye yönetimini nasıl şekillendireceği merak konusu.

Şahin Biba kimdir?

1982 yılında Prizren’de doğan Şahin Biba, eğitim hayatının ardından Türkiye’ye gelerek Bursa’ya yerleşti. Mimarlık eğitimi alan Biba, uzun süredir Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aktif görev alıyor. Özellikle meclis çalışmaları ve grup sözcülüğü ile yerel siyasette öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Kritik dönem başlıyor

Yeni başkanvekili Şahin Biba’nın göreve gelmesiyle birlikte Bursa’da yerel yönetimde yeni bir dönem başladı. Kentte devam eden projeler, belediye politikaları ve yönetim anlayışında nasıl bir değişim yaşanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.