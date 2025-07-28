Müftülük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toprağın çatladığı, ormanların yandığı ve tarım alanlarının susuzlukla mücadele ettiği günlerde milletçe rahmet ve bereket için dua etmek gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toprağın çatladığı, ormanlarımızın yandığı, tarlaların susuz kaldığı bu günlerde; rahmetin inmesi, bereketin gelmesi için eller semaya, gönüller duaya açılıyor. Kuraklığın pençesindeki şehirlerimizde, milletçe aynı niyazla kenetleniyor, rahmet ve bereket için yalvarıyoruz. Yağmur için dua vaktidir.”

Bursa Müftülüğü, 28 Temmuz Pazartesi sabahı saat 04.50’de Ulu Cami başta olmak üzere tüm camilerde sabah namazında yapılacak yağmur duasına tüm vatandaşları davet etti.

Yetkililer yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, vatandaşların da dua ederek sürece destek olmaları çağrısında bulundu.