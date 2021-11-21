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TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan

ULUKOZA girişimcilerinden FusionUp, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında 200 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan ilk oyun projesi oldu.

BURSA 21.11.2021, 11:42
TÜBİTAK BİGG hibe desteği alan ilk oyun projesi Ulukoza’dan

ULUKOZA girişimcilerinden FusionUp, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında 200 bin TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan ilk oyun projesi oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) girişimcilere yol haritası çizdiği markası ULUKOZA, teknoloji tabanlı girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyarak, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmaya devam ediyor. Son dönemde oyun sektörünün büyümesiyle birlikte ULUKOZA girişimcileri tarafından geliştirilen oyun türü projesi FusionUp, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından 200 bin TL’lik hibe desteği alan ilk oyun projesi oldu.

Kısa sürede 200 milyon kişiye ulaşarak geniş kitlelere yayılan Auto Chess oyunlarının problemlerinin çözülerek, eksikliklerinin tamamlandığı bir oyun ürettiklerini belirten FusionUpStudio Kurucusu Coşkun Erim Çakır, “Senaryo ve içerik açısından zenginleştirilen, uzun oynama süresine sahip ve gelişim hissini içinde barındırabilen bir oyun geliştirmek istedik. Oyun projemiz Evil Magic Defence’i tasarlamaya karar verdiğimizde çok çalışmamız ve aynı paralelde üretmemiz gerektiğinin farkındaydık. Bu aşamaya geldiğimizde ekip kurma, iş yönetme ve fonlama boyutları için destek almamız gerekti. Google Game Factory hızlandırma programına başvurarak, 400 proje arasından ilk 15’in arasına girdik ve sektör profesyonellerinden çeşitli eğitimler almaya hak kazanarak demoday sonrası yatırımcılarla görüşmeye başladık. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programından faydalanmak istediğimizde, ULUKOZA’nın destekleri sayesinde hiç bilmediğimiz bir konuda çok hızlı aksiyonlar alabildik” dedi.

Evil Magic Defence’in, MidCore mobil oyun sektöründe faaliyete geçeceğini ve ilerleyen zamanlarda büyüyerek bir marka hâline geleceğini de söyleyen Coşkun Erim Çakır, “Markamızın ilk ürünü olan oyunumuzun bir sonraki aşamada çizgi romanlarını, dizilerini ve farklı varyasyonlarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Sadece bir oyun üretmekle kalmayarak, çevremizde gelişen mobil oyun projelerine de mentorluk desteği sağlayacağız. Genç bir ekip olarak, ULUKOZA’dan edindiğimiz tecrübeler ve aldığımız bilgiler ile iş fikrimizin oluşumunu hızlandırdık. Ülkemizde TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında oyun sektöründe destek alan ilk projelerden biri olarak, ULUKOZA’nın bize yol gösterici özelliğinin projemizi oluşturmamızda büyük bir emeği var” diye konuştu.

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