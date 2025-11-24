Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunarken, Burskoop ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alan belediye, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Bozbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin hayatına dokunan adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bu yıl olduğu gibi yeni yılda da ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 500 lira civarında destek oluyoruz. Kentimizde ikamet eden ve desteğimizden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi emeklilerimiz, 24 Kasım–7 Aralık 2025 tarihleri arasında web sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilirler. Hemşehrilerimizin rahat bir yaşam sürmesini arzuluyoruz. Bayramlarda da desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.