Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda, yeni dönemin yönetim kadrosu da belirlendi. Burhan Özdemir'in liderliğindeki yeni yönetim kurulunda 19 asil üye yer aldı. Genel başkanlık görevini Mahmut Asmalı’dan devralan Özdemir, konuşmasında MÜSİAD’ın yalnızca bir makam değil, bir dava nöbeti olduğunu vurguladı.

“Yeni Dönemde Daha Fazla Dinleyecek, Daha Fazla Çalışacağız”

Konuşmasında ekonomik ve toplumsal anlamda zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Özdemir, MÜSİAD’ın bu süreçte çok daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Yeni yönetimle birlikte, daha fazla istişare ve daha yoğun bir çalışma dönemine girileceğini dile getiren Özdemir, üyelerin birbirleriyle olan ticaretini kolaylaştıracak modern dijital altyapılar kuracaklarını, ayrıca bir “MÜSİAD Vizyon Belgesi” yayımlayacaklarını açıkladı.

MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansı Yolda

Yeni dönemde MÜSİAD bünyesinde “Ticari Yatırım Ajansı” kurmayı hedeflediklerini açıklayan Özdemir, bu ajansın hem yurt dışı açılımda hem de yabancı ortaklıklar konusunda üyelerine rehberlik edeceğini belirtti. Ayrıca, ekonomi, istihdam, teşvik ve vergi uygulamalarına yönelik politika kurulları kurulacağı da duyuruldu.

Asmalı: “Bu Kutlu Görevi Gönül Huzuruyla Devrediyorum”

Görevini devreden Mahmut Asmalı ise, 3 yıl 8 ay süren başkanlığı süresince MÜSİAD’ın 100 yurt dışı noktaya ulaştığını, sosyal sorumluluk projelerinde önemli başarılara imza atıldığını ve derneğin uluslararası görünürlüğünün artırıldığını belirtti. Karz-ı Hasen Sandığı gibi projelerle binlerce üyeye destek sağlandığını aktaran Asmalı, yeni yönetime başarılar dileyerek her zaman destek olmaya hazır olduğunu söyledi.

Burhan Özdemir Kimdir?

1977 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Burhan Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Deprem mühendisliği alanındaki yüksek lisansını İngiltere Manchester Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Özdemir, İngiltere ve ABD’de nükleer enerji ve ulaştırma projelerinde görev aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek OPTİMAL Şirketler Grubu’nu kurdu. Eğitim, sağlık, sanayi ve enerji gibi birçok alanda yatırımları bulunan grubun yanı sıra, OPTİMAL Vakfı’nın da kurucusu olan Özdemir, evli ve dört çocuk babası.