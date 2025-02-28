Bülbüloğlu Vinç, 26-27-30 Ocak 2023 tarihlerinde halka arz edilerek 6 Şubat 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı. BİST tarafından yapılan duyuruya göre, şirket 3 Mart 2025 tarihinden itibaren Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacak.

BİST'in ilgili açıklaması şu şekilde:

"BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.18 maddesi uyarınca, 03/03/2025 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır."

BİST'in bu kararlaşırmasının ardından yatırımcılar, Bülbüloğlu Vinç hisselerinin borsa performansını ve gelecekteki potansiyelini yakından takip etmeye devam ediyor.

Bülbüloğlu Vinç'in borsadaki seyri ve bu kararın etkileri hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamalar bekleniyor.