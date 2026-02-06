Sürdürülebilir büyüme hedeflerinin ve kurumsal vizyonun paylaşıldığı zirveye, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı katılım sağladı. Etkinlik, Mahşeri Cümbüş ve komedyen Gökhan Ünver’in sahne performanslarının yanı sıra usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın katılımıyla da unutulmaz anlara sahne oldu.

Her gelir grubuna tasarrufa dayalı faizsiz finansman desteği sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (Sinpaş YTS), müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü organizasyon yapısıyla sektörde istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye genelinde 60 ilde, 108 şubede faaliyet gösteren Sinpaş YTS’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede; merkez ve saha ekipleri, yöneticiler ve başarı gösteren satış kadroları bir araya geldi.

“Sürdürülebilir büyüme ortak akıl ve güvenle mümkün”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik: “Sinpaş’ın 52 yıllık yolculuğunun temelinde sürdürülebilirlik ve istikrar var. Bu istikrarı rakamlardan önce, uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz, yetişmiş ve iyi niyetli insan kaynağımızla sağladık. Değer üretmenin yolu; kendine yatırım yapan, okuyan, gözlemleyen ve cesaretle harekete geçen insanlardan geçiyor. Sinpaş olarak sadece büyümeyi değil, kalıcı değer yaratmayı ve bu değeri geleceğe taşımayı önemsiyoruz. Kurumların gerçek gücünün, uzun yıllar birlikte yol yürüyebilen ekiplerden geldiğine inanıyorum. Yetişmiş, iyi niyetli ve istikrarlı insan kaynağı, bilançolardaki sermayeden çok daha kıymetlidir. Bugün ikinci nesillerle birlikte çalışma fikrinin konuşulabiliyor olması, bu kurum kültürünün en somut göstergesidir. Bugün elde edilen başarılar, doğru ilhamın, güçlü bir markanın ve ortak emeğin sonucudur” ifadelerini kullandı.

“En büyük gücümüz sahadaki ekiplerimiz”

Etkinlikte konuşan Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, kurum aidiyetinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “2025 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu; ekonomik koşullar ve küresel gelişmelere rağmen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak hedeflerimizi kararlılıkla gerçekleştirdik. Bu başarı, siz değerli ekip arkadaşlarımızın emeği ve inancıyla mümkün oldu. 2026 için çok daha büyük ve iddialı hedeflerimiz var; bu yolda altyapımızı, şube ağımızı ve insan kaynağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitime, kurumsal aidiyete ve özellikle kadın çalışanlarımızın gelişimine büyük önem veriyoruz. Hep birlikte şirketimizi ve kendimizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız.”

“Sürdürülebilir başarı, doğru yatırımlar ve güçlü stratejilerle mümkün”

Etkinlikte konuşan Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen büyüme performansına değinerek, asıl başarının sürdürülebilirlikten geçtiğini vurguladı. Onarlı, eğitim, teknoloji ve insana yapılan yatırımların Sinpaş YTS’nin geleceğini şekillendiren temel unsurlar olduğunu belirtti: “Sinpaş, 52 yıldır kalabalığın ve karmaşanın içinde sükûnetle büyüyen, insanı merkeze alan güçlü bir markadır. 2026 yılında her ay yeni şubeler açarak Türkiye genelindeki varlığımızı daha da genişleteceğiz. Bizim için sürdürülebilirliğin temeli; eğitim, kurumsal aidiyet ve cesaretle sorumluluk almaktır. Sinpaş’ta cam tavanlar yoktur; emeği, niyeti ve başarıyı her zaman görürüz” ifadelerini kullandı.

Reklam filminin ilk gösterimi zirvede gerçekleşti

Etkinlikte, Sinpaş YTS’nin merakla beklenen yeni reklam filminin ilk gösterimi yalnızca Sinpaş YTS ailesiyle paylaşıldı. Katılımcılardan büyük beğeni alan gösterim, zirvenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Gösterimin ardından reklam filminin yüzü Oktay Kaynarca sahneye çıkarak Sinpaş ile yollarının nasıl kesiştiğini ve 52 yıllık köklü bir markayı temsil etmenin kendisi için taşıdığı anlamı katılımcılarla paylaştı. Bu iş birliğinin yalnızca bir reklam sürecinden ibaret olmadığını vurgulayan Kaynarca, Sinpaş Ailesi’ne katılma sürecine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Sinpaş Ailesi’ne katılma teklifini aldığımda, bunun sadece bir iş değil, insanların hayatına dokunan çok değerli bir yolculuk olduğunu hissettim. Bana anlatılan hikâye o kadar gerçekti ki, reklamda izledikleriniz birebir yaşadıklarımın yansımasıydı. İleri görüşlü, değer üreten bir anlayışın parçası olmak benim için çok kıymetli. İyi ki yollarımız Sinpaş’la kesişmiş.”

Etkinlik kapsamında Mahşeri Cümbüş ve sevilen komedyen Gökhan Ünver sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik sonunda, merkez genel müdürlük ekipleri ile sahada üstün başarı gösteren satış ekiplerinden seçilen isimlere, “Zirveyi İnşa Edenler” temasıyla ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, emeğin, bağlılığın ve ortak başarının güçlü bir sembolü olarak zirvenin en anlamlı anlarından biri oldu.