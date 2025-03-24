Borsa İstanbul yönetimi, 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 5:1’den 3:1’e düşürdü. Ayrıca, bu dönemde algoritmik işlemlerde emir/işlem oranı eşik değeri aşımı ücreti de 0,25 TL’den 0,50 TL’ye çıkarıldı.

Algoritmik İşlemlerin Rolü ve Eleştiriler

Son yıllarda, HFT’lerin borsadaki rolü tartışma konusu olmuştur. HFT’ler, çok yüksek işlem hızlarıyla piyasada işlem yaparak büyük işlem hacimleri yaratmakta ve piyasa derinliğini artırmakta önemli bir rol oynuyor. Ancak, özellikle ani ve sert düşüş dönemlerinde, HFT’lerin piyasa bozucu etkiler yaratabileceği ve fiyat düşüşlerini derinleştirebileceği iddiaları gündeme gelmiştir. Bu tartışmalar sadece Borsa İstanbul ile sınırlı olmayıp, dünyanın büyük borsalarında da önemli bir konu olmuştur.

Yeni Düzenlemelerin Amacı

Yeni alınan önlemler, algoritmik işlemlerin sıklığını ve hacmini sınırlamayı amaçlıyor. Şu ana kadar, bir işlemde 5 emirle işlem yapabilen HFT’ler, yeni düzenleme ile artık her 3 işlemde bir emir verebilecek. Bu da, algoritmaların işlem yapma sıklığını azaltarak piyasa üzerindeki etkilerini sınırlamayı hedefliyor.

Ayrıca, bu işlem sınırlarını aşan robot işlemciler için uygulanan ücretler de artırıldı. Herhangi bir eşik değeri aşıldığında, daha önce 0,25 TL olan aşım ücreti 0,50 TL’ye çıkarıldı. Bu, robot işlemcilerin, aşım ücreti nedeniyle her işlemde daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olacak. Sonuç olarak, özellikle yüksek hacimli işlemler gerçekleştiren algoritmalar için bu durum ciddi bir maliyet artışına yol açacak.

Borsa İstanbul’un aldığı bu önlem, algoritmik işlemcilerin piyasadaki hızlarını yavaşlatarak, piyasada daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Ancak, bu adımın piyasada ne gibi uzun vadeli etkiler yaratacağı, zamanla netleşecektir. Hem yerel hem de küresel piyasalarda HFT’lerin artan etkisi göz önüne alındığında, Borsa İstanbul’un aldığı bu önlem, benzer borsalar tarafından da dikkatle izlenecek bir adım olabilir.