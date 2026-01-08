Yabancı yatırımcılar, Aralık 2025’te Pay Piyasası’nda 996 milyon dolarlık net alım gerçekleştirirken, 2025 yılını toplam 3 milyar 943 milyon dolarlık net alışla tamamladı.

Aralık Ayında 69,4 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi

Verilere göre yabancı yatırımcılar Aralık ayında:

35 milyar 206 milyon dolar alış

34 milyar 210 milyon dolar satış

gerçekleştirdi. Böylece yalnızca Aralık ayındaki toplam işlem hacmi 69 milyar 415 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu işlemler sonucunda 996 milyon dolarlık net alım kaydedildi.

2025 Genelinde Alışlar Satışları Geride Bıraktı

Yıl geneline bakıldığında yabancı yatırımcıların:

358 milyar 341 milyon dolar alış

354 milyar 399 milyon dolar satış

yaptığı görüldü. Böylece 2025 yılı net alım tutarı 3 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En Güçlü Ay Haziran Oldu

Aylık bazda incelendiğinde yabancı girişinin en güçlü olduğu ay Haziran 2025 oldu. Haziran ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar 80 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Temmuz ayında ise 891 milyon dolarlık net alım dikkat çekti.

Buna karşılık Mart, Ekim ve Kasım aylarında sınırlı da olsa net satış görüldü.

Aylık Net İşlem Özeti (2025)

Ocak: +253 milyon $

Şubat: +301 milyon $

Mart: -171 milyon $

Nisan: +194 milyon $

Mayıs: +351 milyon $

Haziran: +1,08 milyar $

Temmuz: +891 milyon $

Ağustos: +173 milyon $

Eylül: +9,6 milyon $

Ekim: -42 milyon $

Kasım: -96 milyon $

Aralık: +996 milyon $ BIST 100 Yıla Güçlü Başladı: Kâr Satışlarına Rağmen 12 Bin Üzerinde Tutundu İçeriği Görüntüle

Piyasalar İçin Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre yabancı yatırımcıların yıl genelinde net alıcı konumda olması, Borsa İstanbul’a yönelik güvenin arttığına işaret ediyor. Özellikle yılın son ayında hızlanan yabancı girişi, 2026 yılına ilişkin pozitif beklentileri de destekleyen önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.